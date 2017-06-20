В Саратовской области наблюдается тенденция снижения числа наркозависимых граждан. В частности, в больнице Святой Софии, расположенной в столице региона, было закрыто одно из отделений, принимавшее на лечение потребителей запрещенных веществ.

Как передает ИА «Взгляд-инфо», сейчас стало больше тех, кто употребляет так называемые соли, которые многие считают безопасными. В 2016 году зафиксировано 33 смерти от этого наркотика.

Между тем борьба с незаконным оборотом запрещенных веществ остается одним их ведущих направлений деятельности ГУ МВД по региону. За первые пять месяцев 2017 года были выявлены 1075 преступлений по данной статье.