Общественные советы по развитию парков и скверов появятся в Великом Новгороде. Положение о создании таких структур депутаты гордумы рассмотрят на очередном заседании парламента, которое состоится 29 июня.

Согласно пояснительной записке к документу, основной задачей совета станет определение потребностей и спроса населения в реализации проекта благоустройства конкретного общественного пространства, а также развитие парков и скверов, выработка предложений по их обустройству и возможное участие представителей бизнеса в качестве попечителей парка.

Предполагается, что по каждому городскому объекту будет проведено учредительное собрание. Неравнодушные горожане смогут выбрать председателя, его заместителя и секретаря, а также определить цели и направления деятельности совета. Кроме этого, общественники смогут запрашивать от органов власти необходимые материалы и вносить свои предложения, сообщает «Новгород.Ру».