Согласно решению Дарницкого суда, похищенному россиянину Максиму Одинцову продлили арест до 18 августа. Военнослужащего задержали сотрудники Службы безопасности Украины на границе с Крымом, об этом сообщает РИА новости.

По информации суда, только нахождение под стражей сможет обеспечить Одинцову выполнение всех процессуальных обязательств. Кроме того, суд считает, что россиянин может скрываться от следствия.

Ранее суд продлил арест российскому военному до 23 июня.