Петр Порошенко внес в парламент законопроект о переименовании АТО. Именно так. Хоть законопроект и называется «О реинтеграции Донбасса», на деле речь идет о переименовании «антитеррористической операции» в «военное положение». Во всяком случае, ни официальные спикеры администрации президента Украины, ни нанятые журналисты не смогли объяснить, что нового, кроме переименования, внесет данный закон (в случае принятия) в ситуацию с урегулированием конфликта.

Возможное двукратное увеличение нормы провоза личного имущества через линию разграничения — явно не тот аргумент, который может заставить население ДНР/ЛНР пересмотреть свое отношение к Киеву и добровольно вернуться в состав Украины. С другой стороны, от переименования гражданской войны из АТО в военное положение боеспособность украинской армии точно не возрастет и силовой захват Донбасса не станет более вероятным.

Прозрачнее и определеннее всех высказался госсекретарь США Рекс Тиллерсон, открытым текстом сообщивший руководителям Украины, что они могут договариваться с кем угодно и о чем угодно и даже формат могут менять как угодно, но то, что записано в Минских соглашениях, должно быть выполнено. Фактически Киеву было сказано: «Можно утром деньги — вечером стулья, можно вечером деньги — утром стулья. Но деньги вперед».

Как видим, ни с точки зрения международного позиционирования, ни с точки зрения взаимоотношений с Донбассом законопроект о реинтеграции ничего для Украины не меняет.

Зачем же Порошенко огород городил?

Всё просто. На него давно уже давят, с одной стороны, майданная оппозиция (в виде «Батькивщины» Тимошенко, «Оппозиционного блока» Лёвочкина и примкнувшей к ним Радикальной партии Ляшко), а с другой стороны — национал-радикалы и бандитствующие маргиналы, объединенные в бывшие добровольческие батальоны, давно уже получившие статус регулярных частей армии и национальной гвардии.

И те, и другие требуют поделиться властью. При этом надо понимать, что входящий в парламентскую коалицию с «Блоком Петра Порошенко» «Народный фронт» Яценюка близок по взглядам к наионал-радикалам и опирается на их вооруженные отряды, контролируемые министром Аваковым и секретарем совбеза Турчиновым.

Учитывая, что антимайданная оппозиция загнана в подполье, а во фракции Порошенко в парламенте давно сформировалась оппозиционная президенту группа Найема—Лещенко, президент давно не имеет реальной опоры в политической среде. Рейтинги его поддержки и доверия к нему избирателей также стремятся к нулю.

Собственно, в этих условиях Турчинов потребовал отмены АТО и введения военного положения. А это первый шаг к реальной войне. Ведь для Петра Порошенко отдать инициативу смены формата операции в Донбассе в руки Турчинова означало бы потерять остатки контроля над силовиками, а значит, и реальную власть.

Судя по всему, теперь украинский президент просто попытался перехватить инициативу — возглавить процесс, который был не в состоянии предотвратить. Это ровно та же схема поведения, что при блокаде Донбасса, которая началась в январе 2017 года. Когда Порошенко не смог разогнать блокировщиков, он их «официально возглавил».

Безусловно, такие действия ему мало помогают. Не идя на открытый конфликт с радикалами, он, конечно, продлевает жизнь (или агонию) своего режима, но снижает его устойчивость. А кроме того — усиливает ненависть к себе со стороны различных политических кругов и теряет последних союзников.

Сразу после внесения законопроекта о реинтеграции Донбасса в парламент Порошенко вылетел в США. И представляется, что при таких раскладах он бы использовал свое нахождение в Штатах наилучшим способом, если бы попросил там политического убежища. Ведь на Украине ему уже практически делать нечего. Разве что надеяться на то, что будет суд, а не самосуд.

Автор — политолог