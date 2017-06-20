Суд берлинского района Тиргартен приговорил жителя немецкой столицы Исмета С. к одному год и девяти месяцам лишения свободы условно за сексуальное насилие в тяжелой форме над несовершеннолетней. Кроме того, он обязан перечислить денежный штраф в 3000 евро в фонд помощи жертвам насилия. Вступившему в сексуальную связь с 13-летней российской девочкой Лизой мужчине также инкриминируют производство детской порнографии, поскольку он сделал видеозапись сексуальной сцены на мобильный телефон. Как передает немецкое информагентство Deutsche Welle, саму жертву сексуального насилия, девочку Лизу, оградили от внимания журналистов. Представители обвинения, суда и сам обвиняемый от комментариев отказались.