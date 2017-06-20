Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку министра обороны Франции Сильви Гулар.

В заявлении Елисейского дворца говорится, что в последние дни Сильви Гулар общалась с президентом и премьер-министром страны, передает Reuters. «Это решение она приняла по зову совести и над которым она серьезно размышляла», — цитирует текст документа «РИА Новости».

В Елисейском дворце заявили, что президент уважает выбор Гулар, передает RT.

Глава оборонного ведомства Франции попросила ранее во вторник президента Эммануэля Макрона и премьер-министра Эдуара Филиппа не переназначать ее на пост из-за ведущегося расследования. Оно связано с трудоустройством членов партии «Демократическое движение», членом руководства которой Сильви Гулар является, в качестве сотрудников Европарламента.