Принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко корпорация Roshen заявила о завершении консервации своего производства на Липецкой фабрике.

«В этом месяце была полностью завершена консервация Липецкой фабрики. Как сообщалось ранее, процесс происходил в три этапа», — следует из сообщения пресс-службы компании, опубликованном на официальном сайте.

В заявлении Roshen также отмечается, что завершил свою работу торговый дом корпорации.

Напомним, крупнейшая кондитерская фабрика России приняла решение остановить свое производство весной 2017 года.