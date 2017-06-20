Корпорация Roshen завершила консервацию производства в Липецке
Принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко корпорация Roshen заявила о завершении консервации своего производства на Липецкой фабрике.
«В этом месяце была полностью завершена консервация Липецкой фабрики. Как сообщалось ранее, процесс происходил в три этапа», — следует из сообщения пресс-службы компании, опубликованном на официальном сайте.
В заявлении Roshen также отмечается, что завершил свою работу торговый дом корпорации.
Напомним, крупнейшая кондитерская фабрика России приняла решение остановить свое производство весной 2017 года.