Власти республики Марий Эл сняли карантин по птичьему гриппу, который был объявлен на территории Медведевского и Звениговского районов в середине прошлого месяца.

Как сообщает ИА «МариМедиа», ранее в связи с ограничительными мерами в населенном пункте Дорожный и прилегающих зонах специалисты провели комплекс противоэпидемических мероприятий. В настоящее время очаг заражения локализован.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.