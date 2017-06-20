В исправительной колонии в Магадане наладили производство тротуарной плитки из вулканического пепла, который считается экологически чистым материалом. В ИК одна из компаний поставляет пепел и цемент, необходимые для создания блоков. Там же установлено оборудование для формирования и просушки пеплоблоков.

В ближайшее время в колонии может появиться линия по производству облицовочной и тротуарной плитки из вулканического пепла, сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на пресс-службу областного УФСИН.

Эксперты отмечают, что по качеству такая плитка превосходит пеноблоки и шлакоблоки. В частности, пеплоблоки в несколько раз прочнее, а их морозостойкость превышает нормы ГОСТ. Кроме того, у них низкие звукопроводимость и водопоглощение, а срок службы — до 150 лет.