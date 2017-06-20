В здании правительства Абхазии у кабинета председателя фонда инвалидов грузино-абхазского конфликта раздавались выстрелы. Об этом сообщает агентство «Абхазия-Информ». Инцидент произошел в третьем корпусе кабинета министров на улице Званба. «По словам сотрудников, работающих в корпусе, около 10 часов утра раздались выстрелы у кабинета председателя фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов Бадры Агрба. Фамилия стрелявшего уточняется», — сообщает информагентство.