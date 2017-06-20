Археологи обнаружили древнее кладбище во время раскопках в Ростове-на-Дону. Во время работ специалисты наткнулись на массовое захоронение останков людей, которые датируются примерно I веком н.э., сообщил представитель Археологического общества Кубани Александр Нечипорук.

«Всего мы нашли уже 125 останков, треть их них — дети. Во многих детских могилах мы находим мел, что являлось для язычников частью ритуалов», — приводит слова представителя общества RostovGazeta.

Помимо прочего, рядом с захоронениями были обнаружены сотни ценных артефактов — украшения, посуда, ножи и ножницы. По словам эксперта, раскопки планируется завершить через пять дней. В настоящее время исследования затянулись из-за неустойчивой погоды.

Это не первый случай обнаружения массового захоронения древних останков в Ростове-на-Дону. Ранее в одном из женских погребений археологи обнаружили старинные бронзовые бигуди для завивки волос. Помимо этого, во время реконструкции одной из улиц города было выявлено массовое погребение древних меотов. По мнению археологов, кости относятся к I веку н.э. и связаны с некрополем ростовского городища.