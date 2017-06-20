85-летие со дня рождения Робрета Рождественского в Алтайском крае отметили Рождественскими чтениями. Поэта любят и помнят на Алтае. Он, как космонавт Герман Титов, писатель Василий Шукшин, актер Валерий Золотухин, прославил край. В этом году ежегодное мероприятие памяти выдающегося шестидесятника получило новый статус – краевого литературного фестиваля.

Открылся новый форум в Барнауле: известный московский баритон Владислав Косарев в сопровождении Алтайского симфонического оркестра дал концерт на площади Сахарова. В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая прошла презентация аудиосборника стихов «Я жизнь люблю!», который был создан на базе краевой библиотеки для незрячих и слабовидящих. Также в алтайской столице состоялся фестиваль молодых литераторов. В краевой библиотеке имени Шишкова поэты Алексей Шорохов и Нина Ягодинцева провели мастер-классы.

— Такие встречи – народное явление, собрание тех, кто знает и любит творческое наследие нашего земляка, – рассказал «Известиям» губернатор Алтайского края Александр Карлин . — Начинавшиеся как камерные, со временем они дополнились новыми начинаниями, привлекли все больше людей. Затем переросли в Рождественские чтения. А сейчас мы уже имеем целый фестиваль .

Кроме Барнаула площадкой фестиваля стала малая родина поэта, деревня Косиха, где располагается Мемориально-литературный музей и Центральная районная библиотека имени Р. И. Рождественского — там в эти дни проходила экспозиция «Алешкины мысли».

— Для небольшого села комплекс с интерактивным залом, музеем, открытой площадкой – большая роскошь , – рассказал «Известиям» начальник Департамента информационной политики правительства Алтайского края Андрей Липунов. – К юбилею экспозицию расширили. В последнее время Екатерина Робертовна Рождественская (дочь поэта, — «Известия») нас очень поддерживает, передала музею множество мемориальных вещей. Так что так называемых предметов типизации в косихинском музее немного: почти все вещи подлинные.

Екатерина Рождественская отметила, что считает праздник «продолжением жизни отца», назвав отношения с алтайскими организаторами «не просто товарищескими, но родственными».

— После прошлой поездки в Алтайский край я целый год предвкушала возвращение. Даже не знала, что буду так ждать поездки на Алтай. Оказалось, что отец родил меня очень хвастливой – мне захотелось похвастаться красотой этих мест перед моими друзьями. Чтобы они поняли, где могут рождаться такие люди, как папа, — заметила дочь поэта.

Уникальность алтайского фестиваля определили не только новый статус и присутствие знаменитостей, но и сама атмосфера. Под Косихой есть место, которое называется Яр любви. Косогор, деревья, река. Прямо в лесу построили трибуну. К началу гала-концерта там собралось множество людей. Обстановка — по-настоящему праздничная, демократичная, в духе 1960-х. Действо, а это было смешение жанров – и пение, и декламация и оживленный разговор, продолжалось до поздней ночи.

Фестиваль посетили тысячи гостей – поклонники творчества Рождественского со всей России и из стран зарубежья. В том числе певцы Тамара Гвердцители, Александр Маршал и актер Максим Аверин. Были исполнены песни из культовых кинофильмов («Семнадцать мгновений весны», «Новые приключения неуловимых»), звучали стихи. Перед гостями выступали дочери поэта Екатерина и Ксения Рождественские.