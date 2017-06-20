Надземный переход в Южно-Сахалинске оборудовали лифтами для маломобильных граждан. Таким образом, была удовлетворена просьба общественников в адрес губернатора, которые жаловались на неприспособленность помещения для инвалидов.

Размер каждого подъемника составляет 1,5 м на 1,5 м. Грузоподъемность — 325 кг. Инвалидная коляска свободно помещается в кабине, еще и остается место для сопровождающих. Сами лифты были изготовлены в Брянске. На Сахалине это первые подобные устройства для надземных переходов.

Власти Южно-Сахалинска планируют в ближайшее время оборудовать такими лифтами и второй городской надземный переход. А в будущем при строительстве новых переходов на всех областных и городских дорогах включение в проект подъемников станет обязательным требованием, сообщает ИА SakhalinMedia.