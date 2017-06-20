Ретроавтомобили, военная техника и мотоциклы
Газ М-20 «Победа»
Газ М-21Г «Волга»
Газ М-21И «Волга»
Патрульный мотоцикл ГАИ
ЗАЗ-968 «Запорожец»
СМЗ С-3А
Автомобиль ЗИС-115, выпущенный в 1948 году, предназначен для перевозки первых лиц государства. В свое время в нем ездил Иосиф Сталин
ЗИС-115
BMW 326 Wandler
Экспонаты Музея техники Вадима Задорожного времен Великой Отечественной войны
Мотоцикл Harley Davidson
Мотоциклы Jawa
Автомобили Messerschmitt
Автомобиль Alfa Romeo
Автомобиль Delahaye type 135
Экспонаты музея Вадима Задорожного
Танк Т-10М
РСЗО 9K55 «Град-1»
Танк Т-34-76
ЗРК 2К12 «Куб»