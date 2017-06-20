Возможность перерастания ситуации в Сирии в открытое противостояние России и США отказались комментировать в Кремле. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что серьезную озабоченность вызывает ситуация, связанная с действиями возглавляемой США коалиции.

Отвечая на вопрос, не опасаются ли в Кремле, что ситуация в САР приведет к открытому столкновению Москвы и Вашингтона, официальный представитель Кремля ответил: «Я оставлю это без комментариев».

Вопрос о том, при каких условиях Россия готова возобновить взаимодействие с Соединенными Штатами по меморандуму о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации, которое было прервано из-за сбитого истребителем F18A коалиции сирийского Су-22 в Ракке, Песков переадресовал Министерству обороны РФ.

Минобороны РФ назвало действия США фактически военной агрессией в отношении Сирийской Республики и заявило о прекращении взаимодействия с Пентагоном в рамках двухстороннего меморандума, сообщает «ТВ Центр».

Напомним, российское военное ведомство заявило накануне о необходимости тщательного расследования американским командованием этого инцидента.