20 июня на территории Дальнего Востока и Сибири тушат 96 лесных пожаров на площади 21 736 га, сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана» со ссылкой на информацию региональных диспетчерских служб лесного хозяйства. За прошедшие сутки в России ликвидировано 40 лесных пожаров общей площадью 953 га.

По данным «Авиалесоохраны», большая часть лесных пожаров во вторник пришлась на территорию Забайкалья — 3 пожара площадью более 9 тыс. га, Иркутской области — 11 пожаров площадью более 8 тыс. га, Красноярского края — 30 пожаров, почти 1,5 тыс. га и Бурятии — 4 пожара, более 1 тыс. га.

При этом три пожара возникли на землях особо охраняемых природных территорий: в заповедниках «Джергинский» и «Саяно-Шушенский», а также в национальном парке «Шорский».

«Для тушения лесных пожаров в России задействовано 2225 человек, 285 единиц техники и 36 воздушных судов», — отметили в ФБУ. Режим ЧС введен в Бурятии, Забайкалье, районах Иркутской области, Республики Тыва и Приморского края.