Международную премию «Голубой флаг» получил Массандровский пляж в Ялте. Об этом сообщает сайт премии, которая ежегодно вручается экологически чистым пляжам, где соблюдаются все нормы безопасности и гарантируется высокое качество воды.

Протяженность пляжного комплекса — порядка 500 м, также на шесть секторов его разделяют бетонные волнорезы. Прямо на пляже оборудованы несколько ресторанов и кафе, а также бассейн с проточной горной водой, туалет, душ и детская площадка. Как сообщает RT, в 2016 году еще один российский пляж удостоился этой премии. Располагается он в Калининградской области в поселке Янтарный и в 2017 году также вошел в список лучших пляжей. Лидером по количеству наград прибрежных зон стала Испания, где их насчитывается 579. Кроме того, в тройку лучших вошли Греция (485 пляжей) и Франция (390 пляжей).