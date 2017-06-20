Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Мишел Темер во вторник вечером посетят гала-концерт Международного конкурса артистов балета и хореографов в Большом театре, сообщил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

«На вечер у президента запланирована целая серия рабочих бесед, но перед этим, как мы ожидаем, возможно, он посетит Большой театр, там гала-концерт лауреатов Международного конкурса артистов балета и хореографов, на старой сцене Большого театра», - сообщил Песков журналистам. Пресс-секретарь отметил, что к Путину присоединится и бразильский лидер.

Переговоры лидеров России и Бразилии в Москве запланированы на среду, 21 июня. Самолет Темера уже приземлился в столичном аэропорту Внуково. Этот визит бразильского президента станет первым с момента вступления в должность главы государства 31 августа 2016 года. Ранее, находясь на посту вице-президента, Темер неоднократно бывал в России.