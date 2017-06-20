Накануне нового учебного в Башкирии планируют опросить родителей по поводу изучения родных языков в школах региона и проведут классные родительские собрания. Башкирский государственный язык преподается в объеме от 1 до 2 часов в неделю.

По мнению главы республики Рустэма Хамитова, родной язык может быть и башкирский, и русский, и татарский, и чувашский, и программа отводит на изучение родных языков по выбору родителей от 2 до 4 часов в неделю. Он отметил, что в ряде школ есть нарушения — не у всех родителей получено письменное согласие на изучение башкирского языка, передает «МедиаКорСеть».

Весной в Уфе была создана региональная общественная организация «Комитет по защите прав родителей и учащихся образовательных учреждений с русским языком обучения в Башкирии». Инициаторами выступили родители одной из местных школ. С помощью данной организации они намерены добиться изменения учебного плана. В частности, они хотят исключить из числа предметов башкирский язык в пользу русского или английского.