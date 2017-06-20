ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Борисоглебском районе Ярославской области по вине священнослужителя из Северодвинска. В результате аварии погибли диакон Никольского храма Андрей Каторин и житель Переславля-Залесского, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

По данным ведомства, авария произошла в воскресенье, 18 июня, на 76-м км трассы Углич – Ростов Великий. Управляющий автомобилем Daewoo Nexia священнослужитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21074. В результате аварии 38-летний диакон погиб на месте, 40-летний водитель ВАЗа скончался уже в больнице, передает ИА «ЯРНОВОСТИ».

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.