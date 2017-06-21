Центробанк разработает программы финансового поведения россиян с учетом их знаний, поведения и установок. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Банка России, нововведение призвано помочь населению в решении финансовых вопросов. Кроме того, ЦБ создал собственный индекс финансовой грамотности, который будет представлен уже в третьем квартале 2017 года. В рейтинге Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Россия поднялась с десятого на четвертое место по уровню финграмотности подростков, обогнав ведущие европейские страны, США и Австралию. Начинания ЦБ призваны улучшить этот показатель.

Банк России собирается вводить программы повышения финграмотности для всего населения страны и отдельно — для категории граждан от 14 до 22 лет. Регулятор уже приступил к изучению финансовых стереотипов и установок, для чего фондом «Общественное мнение» было проведено исследование. Были выявлены позитивные и негативные модели финансового поведения. К «проблемным» клиентам были отнесены, например, люди с низкими ресурсами на закате карьеры, россияне с высокой долговой нагрузкой, малообеспеченные и доверчивые граждане, а также идущие на риск авантюристы. В число «благополучных» попали планирующие и разборчивые клиенты, финансово беспроблемные пенсионеры и граждане с высоким доходом.

В ЦБ предлагают ввести индивидуальный подход к гражданам в зависимости от модели их финансового поведения. Например, у людей с низкими ресурсами на закате карьеры нет сбережений и денежной «подушки», им сложно выбрать финансовую компанию. Регулятор предлагает взять эту категорию граждан под социальную защиту и заниматься их финансовым просвещением — разъяснять, как сбалансировать доходы и расходы, накопить на пенсию. У граждан с долговой нагрузкой на фоне высокого дохода — большие траты и кредиты, такие люди, как правило, содержат семью. У этой категории населения могут возникнуть риски из-за форс-мажорных обстоятельств — например, в случае потери работы. ЦБ планирует заняться просвещением таких клиентов — разъяснять им, как защищаться от рисков. При этом «благополучным» категориям клиентов будут предложены более сложные инструменты — например, индивидуальные инвестиционные счета или акции. Для желающих инвестировать с их помощью ЦБ планирует установить ограничение в виде экзамена, сообщили в пресс-службе регулятора.

В пресс-службе Банка России «Известиям» рассказали, что регулятор разработал собственный индекс финансовой грамотности в соответствии с «дорожной картой» по реализации основных направлений развития финрынка на 2016–2018 годы — результаты замера будут представлены в III квартале 2017 года. Согласно методике, при проведении опроса будет оцениваться уровень финансовых знаний, поведение и установки граждан. Регулярные замеры индекса позволят разработать индивидуальные программы повышения уровня финграмотности для россиян.

Руководитель центра маркетинговой и клиентской аналитики Бинбанка Екатерина Севастенко отметила, что инициативу ЦБ можно только приветствовать, особенно если детали исследования будут публичными и их можно будет использовать при планировании бизнес-инициатив.

— Повышение уровня финграмотности увеличит общую финансовую активность, будет способствовать распространению безналичных платежей и удаленного банковского обслуживания, — отметила Екатерина Севастенко.

По словам представителя Бинбанка, уровень финграмотности россиян растет: если в 2011 году 39% опрошенных отмечали, что хорошо распоряжаются деньгами, то сейчас это уже 46% (рост на 7 п.п.). Однако в целом текущий уровень финансовой грамотности населения остается невысоким: 54% не считают, что они умело распоряжаются деньгами, указала Екатерина Севастенко.

— Учитывая специфику программы ЦБ, ориентированной на развитие финрынка на 2016–2018 годы, им, естественно, было необходимо скорректировать существующие методики исследования уровня финансовой грамотности, — заявил «Известиям» глава департамента международных финансовых отношений Минфина Андрей Бокарев. — Уверен, что их индекс станет хорошим дополнением к имеющимся инструментам.