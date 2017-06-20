В российской столице из-за аномально прохладной погоды скопилось много непроданного мороженого. Предприниматели решили отправить товар из Москвы в жаркую Сибирь, ожидая большой спрос на него.

По данным Союза мороженщиков России, продажи в центральной части страны в 2017 году упали в несколько раз. Снижение спроса компенсируется не только поставками в Сибирь, но и экспортом данной продукции в Китай, передает Сибирское агентство новостей.

Однако даже после всех этих мер столичные склады переполнены мороженым. Продавцы стараются реализовать продукцию на массовых мероприятиях, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».