Пассажирам теплохода «Александр Попов», севшего на мель на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, возместят стоимость путевок в соответствии с законодательством, заявила компания «Гама», которой принадлежит судно.

Теплоход «Александр Попов» с 137 людьми на борту сел на мель на Беломорско-Балтийском канале в Карелии во вторник. В результате инцидента никто не пострадал, все пассажиры эвакуированы на другой теплоход и вскоре будут доставлены в Петрозаводск. По предварительным данным, причиной происшествия стала ошибка лоцмана.