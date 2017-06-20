Первый заместитель руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Сущенко заявил о том, что столичная программа сноса пятиэтажек первой волны почти полностью выполнена. Представитель столичных властей отметил, что на текущий момент снесено 1665 домов из 1722.

«На Северо-Востоке и Западе Москвы программа близка к завершению. Осталось 57 жилых домов, таким образом, проект выполнен почти на 96%», — заявил Сущенко.

По его словам, уже около 450 тыс. москвичей улучшили условия своей жизни благодаря программе сноса хрущевок, которая началась еще в 90-е годы прошлого века.