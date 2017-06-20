Шведский премьер-министр Стефан Левен заявил, что Швеция и Польша выступают за продление антироссийских санкций. Об этом европейский политик заявил после встречи со своей польской коллегой Беатой Шидло. «Мы за то, чтобы сохранить санкции до момента, когда Россия выполнит минские соглашения», — сообщил Левен. Кроме того, министр добавил, что стороны согласились с необходимостью «снижения уровня напряжения в Восточной Европе и балтийском регионе».

Беата Шидло, в свою очередь, подчеркнула, что стороны говорили «об отношениях с Россией, об угрозах, о вопросах, которые нас беспокоят, о сигналах из России, которые провоцируют опасения, связанные с проводимыми Россией инициативами, касающимися хотя бы военных учений».