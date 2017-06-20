Углегорский городской округ будет включен в список муниципальных образований, имеющих право на государственную поддержку. Поправку в федеральный закон «О Свободном порте Владивосток» приняли в первых двух чтениях. Как ожидается, на следующем заседании законопроект будет одобрен окончательно. Ранее инициативу поддержал думский комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Как отмечает ИА SakhalinMedia, преференции режима «порто-франко» помогут в развитии и Углегорского района и всей Сахалинской области. По словам депутата Георгия Карлова, который является автором поправки, изменение структуры энергосистемы региона и переход островных территорий на газ высвободит значительные мощности угольной отрасли. Область должна их реализовать, а для этого необходимы значительные инвестиции в развитие бизнеса по перевалке угля.

В данный момент на территории Углегорска уже разработаны 12 инвестиционных проектов. Все они связаны с угледобычей и углепереработкой. Режим СПВ позволит привлечь новые инвестиции в угольный бизнес Сахалинской области.

Напомним, резидентам свободного порта даются пятилетние налоговые каникулы, режим свободной таможенной зоны, сокращенные сроки получения разрешительных документов, а также беспошлинный ввоз и вывоз товаров и оборудования.