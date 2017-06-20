Старинные рояли покажут в Музее Москвы в рамках выставки о московской фортепианной жизни XIX-XX веков. Об этом сообщает сайт музея.

Цель выставки – продемонстрировать москвичам и гостям столицы эту культуру изнутри, а не только как череду известных музыкантов, великих сочинений и историю классических музыкальных учреждений, отмечается в материале.

Главным героем выставки станет инструмент. Как сообщает РИАМО, основой экспозиции станут рояли и пианино из коллекции Приюта роялей, а также инструменты, которые были изготовлены в столице в конце XIX – начале XX веков, а также созданные в других российских городах. Также важным акцентом выставки будет глубокая взаимосвязь дореволюционной музыкальной и бытовой культур.

Экспозиция выставки будет дополнена различными предметами быта, мебелью и изобразительными материалами из фондов Музея Москвы. Посетить выставку можно будет с 21 июня по 13 августа.