Взрыв дизельного генератора произошел на территории строительной площадки в микрорайоне «Сады Наука» на улице Заозерной в Омске. В результате взрыва на территории строящегося 17-этажного жилого дома произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, информацию о ЧП спасатели получили 13:49 по местному времени. Через минуту пожарные прибыли на место происшествия. Открытый огонь был ликвидирован через 6 минут.

В настоящее время спасатели проводят ликвидацию возгорания. Погибших и пострадавших на месте ЧП нет, передает РИА «Омск-информ».