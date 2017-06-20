Дзержинский районный суд Петербурга во вторник отказал коллекционеру Андрею Васильеву в удовлетворении гражданского иска на сумму 16 млн рублей к искусствоведу Елене Баснер, на основании экспертизы которой была приобретена поддельная картина импрессиониста Бориса Григорьева, передает ТАСС.

По мнению представителя Васильева Александра Касаткина, причин для отказа в иске может быть две. «Первая - срок давности. Вторая - суд посчитал, что стороной сделки она не являлась, денег не получала, и вообще не при чем», - уточнил Касаткин.

Дело о продаже подделки картины Григорьева «В ресторане» было возбуждено в 2012 году. Коллекционер Васильев приобрел картину на основе экспертизы Баснер, однако вскоре узнал, что полотно является подделкой, а подлинник находится в Санкт-Петербурге.