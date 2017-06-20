Лидером российского бокс-офиса стал мультфильм от студии Disney/Pixar «Тачки 3», собравший 289 млн рублей за первый уикенд, сообщает портал «Кинодата». Представители киносетей отмечают, что продолжение франшизы о самом знаменитом гонщике Молнии Маккуине оправдало ожидания и привело зрителей на свои сеансы.

Как отмечает президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, анимация от Disney/Pixar – это сильный бренд, которому доверяет и семейная аудитория, и молодёжь.

— Хорошим сборам поспособствовал и удачный выбор даты релиза. Студенты и школьники еще не разъехались на каникулы, но уже свободны от занятий, - подчеркнула она в беседе с «Известиями».

На вторую строчку опустился фантастический фильм «Мумия» с Томом Крузом в главной роли — 166 млн рублей (с начала проката — 417 млн). Перезапуск франшизы оказался удачным, несмотря на негативную оценку критиков.

Третью позицию занимает картина «Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки» . Пятая часть приключений Джека Воробья собрала 68,5 млн рублей за уикенд при общей кассе 2 млрд 186,5 млн рублей.

На четвертом месте — комедия режиссера Люсии Аньелло «Очень плохие девчонки» со Скарлетт Йохансон в главной роли — 60 млн рублей при суммарных сборах 145 млн.

Замыкает пятерку лидеров российского проката фантастический кинокомикс «Чудо-женщина» — 29,5 млн рублей (с прошлого уикенда картина опустилась на две позиции). Это еще одна, наряду с «Тачками», новинка прошлого уикенда.

На этой неделе в прокате стартует всего один блокбастер: «Трансформеры: последний рыцарь» — пятая часть популярной франшизы.

— У картины очень сильная рекламная кампания. К тому же у фильма достаточно много фанатов, которые могут обеспечить «Трансформерам» хорошие результаты первого уикенда, — отметила Ольга Зинякова.