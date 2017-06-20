Зооцентр «Питон» Комсомольска-на-Амуре просит помочь медведице Маше. Ей необходим вольер, строительство которого обойдется в 450 тыс. рублей.

Как напоминает ИА AmurMedia, медвежонка обнаружили водители на трассе в лесу около года назад. Судя по всему, его мать убили браконьеры. Детеныша привезли в зооцентр на время, поскольку подходящих условий для его содержания там не было.

Администрация попыталась пристроить медвежонка в другие зоопарки, однако это не увенчалось успехом. Детеныша выходили и оставили. Медведицу назвали Машенькой. Сначала ее разместили в вольере для обезьян, но сейчас принято решение перевезти ее на новую территорию, где планируется строительство зоопарка.

Выпустить медведицу в дикую природу уже невозможно — она там погибнет. Как отмечают в зооцентре, медведь оказался в неволе по вине человека, назад в природу — это прямой путь к гибели, а проживание во временном вольере — не выход из положения.