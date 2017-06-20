В Алтайском крае продолжается развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта, начавшееся в 2015 году. В 2017-м на эти цели будет направлено 60,4 млн рублей.

По данным altapress.ru, в первый год удалось переориентировать с автомобильного на внутренний водный транспорт 496 тыс. т грузов, в 2016 году показатель достиг 617 тыс. т.

В этом году объем перевозок планируют увеличить до 800 тыс. т, что равно 29,6 тыс. рейсов тяжеловесного транспорта. Развитие водного транспорта позволит разгрузить дороги и увеличить срок их эксплуатации.