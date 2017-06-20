Власти Ростова-на-Дону намерены вернуться к тебе строительства метрополитена после проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Соответствующее поручение дал глава Ростовской области Василий Голубев, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

«Губернатор поручил проработать возможность строительства метро в городе Ростове-на-Дону», — приводит заявление пресс-службы RostovGazeta.

Метрополитен в Ростове-на-Дону проектировался в 70−80-е годы XX века, однако из-за распада СССР работы по проектированию были свернуты. В 2008-м создание метро было возобновлено и шло с переменным успехом.

Проект планировки и межевания территории для размещения первой линии ростовского метрополитена был утвержден в 2013 году. Согласно плану, в разных районах города линия метрополитена могла пролегать над землей, как, например, в районе железнодорожного вокзала, так и на глубине 33 м — в районе Театральной площади. В декабре 2014 года поиск проектировщика был продлен из-за отсутствия заявок, после чего проектирование метрополитена было отложено.

Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут проводиться в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.