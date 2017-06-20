Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил о том, что в Северо–Восточном административном округе появились пять улиц с односторонним движением.

В ЦОДД заявили, что односторонними стали участки 1-го, 2-го, 3-го и 4-го проездов Марьиной Рощи между улицами 2-я улица Марьиной Рощи и 4-я улица Марьиной Рощи. За счет реорганизации движения, пояснили в дорожном центре, появилась возможность ввода новых парковочных мест.

В 5-м проезде Марьиной Рощи от 4-й улицы Марьиной Рощи до 3-й улицы Марьиной Рощи одностороннее движение введено для исключения затруднений при встречном разъезде.

ЦОДД просит автомобилистов быть предельно внимательными, соблюдать ПДД и следить за дорожными знаками.