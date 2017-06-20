Крупный пожар в центральной части Португалии, в результате которого выжжено порядка 26 тыс. га леса, надеются взять под контроль в течение 24 часов, передает агентство LUSA со ссылкой на сообщение представителя гражданской обороны страны.

По словам собеседника агентства, «ситуация уже намного лучше». В случае, если погодные условия не ухудшатся, лесной пожар в районе населенного пункта Педроган-Гранди получится локализовать в течение ближайших суток.

Возгорание началось в округе Лейрия 17 июня. В результате пожара уже погибли 64 человека, порядка 135 пострадали. В Португалии до вторника был объявлен национальный траур.