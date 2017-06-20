Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретится в среду 21 июня с президентом Бразилии Мишелом Темером. Как сообщает пресс-служба правительства России, в ходе встречи политики обсудят сотрудничество в торгово-инвестиционной, промышленной, научно-технической сферах.

«В ходе беседы председателя правительства России с Мишелом Темером планируется рассмотреть актуальные вопросы российско-бразильского взаимодействия в торгово-инвестиционной, промышленной, научно-технической и культурно гуманитарной областях», — говорится в коммюнике.

Мишел Темер посетит Россию с официальным визитом по приглашению Владимира Путина.