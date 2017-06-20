Слова президента Украины Петра Порошенко на его странице в Twitter о «фантастической» поддержке, оказываемой Вашингтоном Украине, — сладкий сон украинского лидера. Об этом заявил зампред комитета по международным делам Совфеда РФ Владимир Джабаров.

«Когда господин Порошенко перелетал через океан, ему приснился такой сладкий сон, что поддержка Украины — это главная задача для американцев. Что же, пусть он пребывает в этом сне и дальше. То, что он встретится с Трампом раньше Путина, говорит лишь о том, что проблемы Украины не важны для Трампа — к этой встрече особо готовиться не надо», — цитирует RT слова сенатора.

Джабаров добавил, что встреча российского президента Владимира Путина и президента США Дональда Трампа задерживается в связи с тщательной подготовкой к ней и проведением соответствующих переговоров.