Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассчитывает, что подготовленный госсекретарем США Рексом Тиллерсоном план поможет в налаживании отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Очень хотелось бы надеяться, что «план Тиллерсона» станет поворотной точкой в развитии сегодняшних российско-американских отношений в сторону конструктива и здравого смысла», — заявил Слуцкий.

Парламентарий также отметил, что «конструктивный» план поможет США вернуться к здравому смыслу не только на словах, хотя надежды на это, исходя из первых месяцев президентства Трампа и работы его команды, не так уж и много.