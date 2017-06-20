Президент Украины Петр Порошенко встретится с Дональдом Трампом раньше, чем Владимир Путин. Очередность связана со сложностью подготовки к визитам. Тема Украины для Трампа не важна и серьезно готовиться не надо, заявил «Известиям» зампред комитета по международным делам Совфеда России Владимир Джабаров.

Президент США Дональд Трамп примет в Белом доме украинского лидера Петра Порошенко. Встреча состоится во вторник в 11:00 по вашингтонскому времени (18:00 мск).

В администрации США отметили, что переговоры пройдут в трехстороннем формате: кроме глав государств, в них примет участие и вице-президент Майк Пенс.

Ранее Порошенко в своем твиттере также подчеркнул важность встречи с президентом США Дональдом Трампом раньше президента России Владимира Путина.

«Президент США встречается первым с Порошенко, потому что тема Украины для Трампа не важна. Поэтому готовиться ко встречи особо не надо. Если Порошенко думает, что этим он опережает Россию, то он заблуждается. К встрече с Россией господин Трамп готовится фундаментально, потому что слишком много вопросов. Идет подготовка с обеих сторон, вывернется каждый шаг. Серьезный контакт, серьезная встреча», – сказал сенатор.

Трамп не забыл, что на выборах президента США Порошенко поддерживал Хиллари Клинтон, считает сенатор.

«Напрасно господин Порошенко думает, что Трамп забыл, кого он поддерживал на президентских выборах. И как Порошенко переживал, если проиграет госпожа Клинтон», – сказал он.

По словам сенатора, Порошенко может расчитывать на встрече с Трампом не более, чем на слова поддержки.