Хабаровский суд вынес приговор по делу группы, которая занималась перевозкой икры краснокнижных осетровых в катафалке. Организатор перевозки и трое ее участников получили реальные сроки заключения.

В октябре 2015 года на автодороге «Хабаровск–Находка» был остановлен катафалк, которым управлял один из участников преступной группы. В гробу и под венками были найдены 959 контейнеров с икрой, общий вес которых составил более 500 кг. Ущерб государству оценили в 4 млн 100 тыс. рублей.

Участников перевозки обвинили в незаконном обороте редких видов биоресурсов. Организатор получил 5 лет и 2 месяца лишения свободы. Двое участников группы — по 3 года каждый, третий — 2,5 года. На 300 часов исправительных работ осужден житель села Сусанино, который продал икру организатору преступной группы. Суд также суд взыскал с осужденных всю сумму ущерба.

Еще двое участников группы, которые заключили досудебное соглашение, получили условные сроки, передает ИА AmurMedia.