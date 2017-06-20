Три человека пострадали в ДТП в Оренбургской области с участием легкового автомобиля ZAZ Chance, врезавшегося в световую опору, сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по региону.

Авария произошла накануне вечером напротив дома №1 по улице 41 Линия Оренбурга. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что водитель автомобиля ZAZ Chance не справился с управлением и врезался в столб. В результате аварии водитель и двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали в ближайшую больницу.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает РИА «Оренбуржье».