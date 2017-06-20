Большая часть котлет в магазинах Красноярска не соответствуют предъявляемым им требованиям по качеству. Для исследования была взята продукция в основном местных производителей, а также компаний из Новосибирска, Томска и Санкт-Петербурга.

Как передает ИА FlashSiberia, нарушения выявляются не только в бюджетных полуфабрикатах (до 300 рублей за килограмм), но и в премиальных образцах (ценою 650 рублей за килограмм). Наличие крахмала или заниженная доля белка не представляют особого вреда для человека, а вот завышенная микробная обсемененность и присутствие бактерий рода сальмонелла являются очень опасным сигналом и для покупателей, и для производителей.

Кишечные инфекции — большая группа заболеваний, возбудителями которых являются бактерии или вирусы. Часто причиной становится сальмонеллезная палочка. Существует несколько видов бактерий относящихся к роду сальмонелла, но проявления при заражении всеми ее разновидностями схожи, поэтому заболевание объединяют в одно общее название – сальмонеллез.