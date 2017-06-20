Правобережный районный суд Липецка признал виновным местного жителя в незаконном хранении оружия.

Суд установил, что в марте текущего года подсудимый нашел на улице 14 патронов. Обнаруженные боеприпасы мужчина сложил в сумку и унес домой. Через пару дней мужчина прибыл на железнодорожный вокзал, где его задержали сотрудники полиции. Задержанному предъявили обвинение по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение боеприпасов». Свою вину мужчина полностью признал.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 1,5 года условного заключения с испытательным сроком в два года, сообщает GOROD48.