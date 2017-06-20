Полиция Санкт-Петербурга и Ленобласти ведет поиск грузовик со светлой кабиной, который, по информации регионального управления ФСБ, может принадлежать террористам. Ориентировки на автомобиль предполагаемых террористов разослали по всем ведомствам и полицейским участкам региона.

На время проведения Кубка конфедераций под тщательным контролем правоохранительных органов находится весь подозрительный грузовой транспорт. Все грузовики, подходящие под описание, будут проверять наряды полиции. Проверке силовиков подвергнутся и припаркованные во дворах автомобили, особенно те, которые выглядят бесхозными, передает сайт «Комсомольской правды» в Петербурге.

Накануне президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, побывавший в Сочи на матче группового этапа турнира между сборными Австралии и Германии, заявил, что Россия прекрасно справляется с организацией Кубка конфедераций-2017, передает ТАСС.

Напомним, Кубок конфедераций проходит в четырех российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Финал турнира пройдет в Петербурге 2 июля.