В Иркутской области закрыли детский лагерь «Орленок». Там с 13 по 19 июня было зафиксировано четыре случая энтеровирусной инфекции у детей. Двоих госпитализировали в областную инфекционную больницу, еще двое проходят лечение амбулаторно, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Лагерь закрыт с 16 июня, первая смена расформирована, все дети и персонал находятся под медицинским наблюдением по месту жительства. По словам директора лагеря Андрея Удружева, вторая смена всё же будет открыта, но на пять дней позже.

ИА IrkutskMedia напоминает, что о заболевших детях стало известно 14 июня. У всех отмечались катаральные симптомы и высокая температура. После этого в лагере начались комплексные профилактические и противоэпидемические мероприятия. Врачи не нашли новых заболевших. Однако лабораторные исследования выявили еще у шести детей РНК энтеровируса. В Роспотребнадзоре заявили, что в лагере допускалось распространение инфекции. В частности, заболевшие не были полностью изолированы, а дезинфекционные мероприятия проводились с нарушением санитарного законодательства.

Как писали «Известия», в середине апреля в интернате в Иркутске было зафиксировано массовое заболевание воспитанников дизентерией. После проверки, которая завершилась на днях, прокуратура пришла к выводу, что это произошло по вине рабочего персонала, который допускал нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Этот же интернат закрывался на 10 дней и в феврале, также из-за случаев заболевания дизентерией среди детей.