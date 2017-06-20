В ходе земляных работ в парке «Зарядье» в центре Москвы обнаружили захоронение XVI века. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

Останки были обнаружены на территории парка на Кремлевской набережной. На место прибыли правоохранители и сотрудники «Столичного археологического бюро». Предварительный осмотр показал, что захоронение относится к концу XVI века, сообщает агентство городских новостей «Москва». Останки были направлены в морг, проводится проверка по данному факту. В понедельник, 19 июня, множество человеческих останков обнаружили во время ремонта теплотрассы вблизи церкви на Земляном Валу в столице. По данным телерадиокомпании «Мир», ранее на этом месте находилось кладбище.