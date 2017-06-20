Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала родителей уделять особое внимание организации досуга детей и правилам безопасности.

«Происшествие на Ладожском озере подтверждает необходимость того, чтобы взрослые, особенно вне организованных лагерей, уделяли особенное внимание организации досуга детей», — считает Кузнецова. По ее мнению, взрослые должны позаботиться об элементарных правилах безопасности для детей.

Уполномоченный по правам детей добавила, что к поискам пропавших на Ладожском озере подростков подключены все необходимые силы и средства, а родителям детей оказывается помощь.

Вечером в понедельник в Сортавальском районе Карелии в заливе Импилахти Ладожского озера перевернулась лодка, в которой находились пятеро подростков. По данным местных властей, речь идет о девушке и четырех юношах 15–16 лет. По данным агентства «РИА Новости», двое спасенных подростков находятся в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает. Судьба еще троих из них неизвестна, в районе происшествия продолжаются поисково-спасательные действия.