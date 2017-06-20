Искусственный газон на стадионе им. В.И. Ленина в Хабаровске будет заменен. Решение об этом было принято после разговора президента РФС Виталия Мутко с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом.

Новое покрытие доставят в регион в самое ближайшее время. Контролировать укладку будет компания «Бамард», которая имеет аккредитацию партнера РФС.

Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», проверка хабаровского стадиона проводилась в начале июня. Комиссия, руководил которой директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин, высказала замечания по поводу качества покрытия.

Хабаровскому клубу предписано отремонтировать поле в преддверии нового сезона. Кроме того, необходимо заменить систему освещения и установить систему контроля и управления доступом на стадион.

Накануне президент РФПЛ Сергей Прядкин предположил, что хабаровский СКА все же начнет следующий сезон на домашнем стадионе.