Программу для взлома подключенных к интернету домашних веб-камер продают китайские хакеры. Об этом сообщает Mashable.

Программное обеспечение, способное сделать уязвимой веб-камеру из любой точки мира стоит $28. Логины и пароли для доступа к камерам распространяются в групповых чатах в китайских мессенджерах, организованных киберпреступниками. Как сообщает сетевое издание m24.ru, перечень кодов доступа публикуется каждый день, в каждом таком списке содержится от 200 до 400 позиций. Чаще всего хакеры взламывают камеры систем наблюдения за домом и для контроля за детьми. К ним проще всего получить доступ, поскольку пользователи не меняют заводские системные настройки.

«Лаборатория Касперского» в 2016 году обнародовала данные исследования, согласно которому каждый четвертый гражданин России заклеивает веб-камеру на компьютере. Впрочем, злоумышленник хоть и ничего не увидит, но сможет перехватить разговор, который ведется неподалеку от устройства с камерой.