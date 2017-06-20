Первый зампред комитета по международным делам Совфеда России Владимир Джабаров в интервью «Известиям» заявил, что Россия готова сотрудничать по трем пунктам Тиллерсона.

Госдепартамент США подготовил план по налаживанию отношений с Россией. По данным СМИ, секретный документ содержит три пункта, которые предполагают сотрудничество с Москвой.

«Мы согласны сотрудничать с США по всем трем вопросам, но не сотрудничать, поддерживая американскую позицию. Позиция должна быть равноинтересна обеим сторонам. Надеюсь, Тиллерсон понимает, что движение должно быть направлено с обеих сторон. Не может быть, чтобы одна сторона выполняла эти пункты, а другая просто принимала к сведению, – сказал Джабаров.

Как пишет портал BuzzFeed, план подготовил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. В документе затрагиваются три направления — урегулирование конфликта в Сирии, ядерная программа КНДР и проблема кибербезопасности. Источники в госдепе рассчитывают, что новый курс позволит улучшить российско-американские отношения, которые переживают не лучшие времена.